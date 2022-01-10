10 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова высокопоставленного представителя американской администрации о том, что США не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане.

Светлана Рыбина, , 13:57 — REGNUM Заявление высокопоставленного представителя американской администрации о том, что власти Соединённых Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане, а спрашивать о возможном влиянии кризиса в Казахстане «нужно в Кремле», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Жан-Батист Удри. Волк и ягненок. 1740

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«А мы прямо взяли и поверили в их непорочность», — пишет Ирина З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты уже множество раз организовывали государственные перевороты на территории других государств, поэтому странно думать, что на этот раз они не приложили свою руку к беспорядкам в Казахстане.

«Дикий Запад везде суёт свой нос, и в Казахстане тоже он постарался! Это его почерк», — считает Виктор Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что мало у кого было какое-то сомнение в том, что Штаты решили использовать беспорядки для свержения власти в Казахстане, но американская сторона зачем-то всё-таки решила дать этому опровержение.

«А что это они вдруг оправдываться стали? Значит, действительно это они разворошили осиное гнездо в Казахстане», — предполагает Natalja R.

«Первый, кто начал кричать: «Это не я, не я», когда его даже и не спрашивали, обычно и является виноватым. А учитывая планомерность и крайне похожий сценарий происходящего во всех соседних странах по очереди, верится в невиновность США вдвойне с трудом», — отмечает Игорь М.

Белый дом (сс) The White House

Часть людей полагает, что США были уже готовы полностью поддержать террористов на территории Казахстана, но крепкая казахская власть при поддержке сил ОДКБ не позволила деструктивным тенденциям захлестнуть всю республику, поэтому Вашингтону пришлось спешно менять свою позицию по этому поводу.

«Просто за бугром не ожидали такого быстрого и молниеносного действия миротворцев из России, а также не думали, что власти Казахстана сумеют удержать контроль над страной. Схемы поломались, оранжевый сценарий не сработал. Теперь приходится американцам ретироваться, придумывать отговорки», — указывает Сергей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка пытается ответственность за все свои грехи переложить на плечи России.

«Интересное кино получается. Белый дом как бы ни при чём, но Россию в том, что произошло на территории Казахстана, обвиняет именно Белый дом и его западные друзья. Так кто тут у нас стрелки переводит? Не хотят ли на Западе скрыть свою деструктивную деятельность в Казахстане за бесконечными обвинениями в сторону Российской Федерации?» — задаётся вопросами Natalja S.

Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана Mil.ru

Нашлись и те, кто убежден, что вскоре причастность США к беспорядкам в Казахстане станет очевидной и Вашингтону уже не удастся отделаться от обвинений в свою сторону.

«Думаю, те, кого арестовали в Казахстане, много что интересного расскажут. Нужно «клубок» подготовки переворота раскрутить до самого конца и представить международному сообществу все доказательства вмешательства во внутренние процессы Казахстана! Уж ниточки этого «клубка» обязательно к Белому дому потянутся!» — убеждена Oksana P.

Напомним, 8 января высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам о том, что власти Соединённых Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане, спрашивать о возможном влиянии кризиса в Казахстане «нужно в Кремле».