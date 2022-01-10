Белгород, 10 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Проверки по факту выкатывания пассажирского самолета авиакомпании Red Wings за пределы взлетно-посадочной полосы в ходе посадки в международном аэропорту Белгорода начали в прокуратуре и Следственный комитет. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе СК и прокуратуры.

Донор ВПП

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета российской Федерации в связи с выкатыванием воздушного судна в аэропорту Белгорода организована доследственная проверка», — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кроме того, уточняется, что следователи в настоящее время работают на месте происшествия, организовав комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Белгород», — отметили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Также указывается, что на борту воздушного судна в момент инцидента находились 47 пассажиров, при этом никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при посадке в международном аэропорту Белгорода выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) пассажирский самолет.