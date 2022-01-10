Красногорск, , 13:00 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье увеличилась, но незначительно. Об этом свидетельствует опубликованная 10 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анализ на коронавирус Region.tver.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1197 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 73 случая больше аналогичного показателя 9 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1124 человек, а днем ранее — у 1246 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 10 января в России было выявлено 15 830 новых случаев заражения коронавирусом.

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