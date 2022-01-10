Джакарта, 10 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии в течение 2021 года способствовало репатриации 73 000 индонезийских граждан, сообщает CNN Indonesia.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«В 2021 году репатриировано более 73 000 человек, в том числе 1300 моряков», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

От смертной казни были освобождены семь граждан Индонезии.

В разгар неопределенной политической ситуации в Афганистане индонезийские дипломаты работают над эвакуацией 26 граждан Индонезии и семи иностранцев из Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломатия Индонезии в течение 2022 года будет по-прежнему направлена на борьбу с пандемией, отстаивание мира и гуманности.