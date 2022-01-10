Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга на голову 25-летней девушке с крыши упал кусок льда, отправив пострадавшую за помощью к медикам. Прокуратура начала проверку. Об этом 10 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в центре Петербурга (архивное фото)

Падение наледи с крыши исторически дома на Литейном проспекте, 26, произошло поздним вечером 9 января. В 23:20 мск 25-летняя местная жительница шла по тротуару недалеко от своего дома, когда ей на голову упала льдина.

Спустя несколько часов после падения пострадавшая обратилась в травматологический пункт, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). После обследования и оказания первой помощи молодую петербурженку отпустили на амбулаторное лечение.

«По данному факту прокуратурой проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Отметим, это не первый случай травмирования горожан из-за неочищенных крыш в центре города. В конце 2021 года в Петербурге были зарегистрированы как минимум четыре громких происшествия, связанные с падением льда с крыш, в результате которых тяжело пострадали люди.