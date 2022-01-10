Симферополь, 10 января 2022, 12:56 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов будет исполнять обязанности главы администрации крымской столицы до избрания нового мэра. Об этом 10 января сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов уволился с поста главы администрации Симферополя утром 30 декабря 2021 года, проработав на посту менее года.
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