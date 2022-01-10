Симферополь, , 12:56 — REGNUM Первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов будет исполнять обязанности главы администрации крымской столицы до избрания нового мэра. Об этом 10 января сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов уволился с поста главы администрации Симферополя утром 30 декабря 2021 года, проработав на посту менее года.

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