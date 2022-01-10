Симферополь, 10 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов будет исполнять обязанности главы администрации крымской столицы до избрания нового мэра. Об этом 10 января сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов уволился с поста главы администрации Симферополя утром 30 декабря 2021 года, проработав на посту менее года.