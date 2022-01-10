Уфа, , 12:59 — REGNUM Разобраться с ситуацией по продаже билетов пассажирам в несуществующий вагон поезда «Орлан» поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 10 января на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Поезд Yarregion.ru

Хабиров сообщил, что инцидент произошел в преддверии Нового года.

«Был крайне неприятный, на мой взгляд, инцидент с «Орланом». Вы разберитесь с нашими железнодорожниками. Из-за неразберихи там продали билеты в несуществующий вагон, и люди в новогодний день ехали стоя. В одном вагоне температура была +25 градусов, а в другом — нулевая, и вагон не отапливался — я это все знаю. Просто был поражен этой ситуацией. По-моему, впервые такая история была», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что скоростной поезд «Орлан» отправился в первый рейс из Уфы в Оренбург в конце сентября 2021 года.