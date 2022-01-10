Омск, 10 января 2022, 12:55 — REGNUM В Омске завершено расследование уголовного дела против экс-начальника городского управления МВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток. Его бывшего подчинённого Михаила Лебедева обвиняют в посредничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления по области.
По версии следствия, два года Быков покровительствовал сети «массажных» салонов, не привлекая его хозяина к ответственности за противозаконную деятельность. За свои услуги он получил 6 млн 450 тыс. рублей. От другого предпринимателя, торговавшего немаркированным спиртным и табаком он получил 480 тыс. рублей через посредничество подчинённого.
В апреле 2021 года обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ и заключены под стражу. Позже Лебедев заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы против него выделили в отдельное производство. Оба были уволены из органов внутренних дел.
«По инициативе следствия судом наложен арест на имущество Быкова — два автомобиля, жилое помещение на общую сумму боле 8 миллионов рублей; а также на имущество Лебедева — дом и земельные участки на общую сумму 3,3 миллиона рублей», — отметили в управлении.
Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд. Экс-начальнику теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте ранее в этом сюжете: МВД раскрыло подробности коррупционного дела начальника полиции Омска