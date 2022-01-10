Омск, 10 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Омске завершено расследование уголовного дела против экс-начальника городского управления МВД Евгения Быкова, обвиняемого в получении взяток. Его бывшего подчинённого Михаила Лебедева обвиняют в посредничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления по области.

СУ СКР по Омской области Бывший начальник УМВД по Омску Евгений Быков

По версии следствия, два года Быков покровительствовал сети «массажных» салонов, не привлекая его хозяина к ответственности за противозаконную деятельность. За свои услуги он получил 6 млн 450 тыс. рублей. От другого предпринимателя, торговавшего немаркированным спиртным и табаком он получил 480 тыс. рублей через посредничество подчинённого.

В апреле 2021 года обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ и заключены под стражу. Позже Лебедев заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы против него выделили в отдельное производство. Оба были уволены из органов внутренних дел.

«По инициативе следствия судом наложен арест на имущество Быкова — два автомобиля, жилое помещение на общую сумму боле 8 миллионов рублей; а также на имущество Лебедева — дом и земельные участки на общую сумму 3,3 миллиона рублей», — отметили в управлении.

Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд. Экс-начальнику теперь грозит до 15 лет лишения свободы.