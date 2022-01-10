Москва, , 12:55 — REGNUM Главная причина, по которой Центробанк РФ в декабре седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку, — это борьба с высокой (рекордной за последние пять лет) инфляцией, считает финансовый аналитик Оксана Покровская. Об этом она 10 января заявила ИА REGNUM.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока, как мы видим, получается не очень хорошо, поскольку причины инфляции в нашей стране носят не только монетарный характер. Предложение не успевает за спросом, люди предпочитают не копить деньги, а тратить их, дефицит рабочей силы сдерживает наращивание производственных мощностей и закручивает так называемую инфляционную спираль: зарплатные ожидания сотрудников высоки, работодатель в условиях дефицита кадров на них соглашается, закладывает издержки по зарплатному фонду в стоимость продукции, что также ведет к увеличению инфляции», — отметила эксперт.

По её словам, для сдерживания роста цен нужно поработать с целым спектром проблем, одним лишь повышением ставки проблему не решить. «Понятно, что Центробанк пытается связать денежную массу, сделать ставки по банковским депозитам более привлекательными и стимулировать население к накоплению, а не тратам. Даст ли это результат, будет понятно только в феврале после традиционного затухания торговой активности в январе», — пояснила Покровская.

По её мнению, в первые месяцы 2022 года реальная инфляция останется на более высоком уровне, чем предполагал Центробанк в декабре 2021 года. Многие частные инвесторы могут пересмотреть свои приоритеты в случае существенного роста ставок по банковским депозитам (прямое следствие увеличения ключевой ставки ЦБ) и изъять часть капитала из иных источников, считает аналитик.

«Например, отток частного капитала может наблюдаться на фондовой бирже из-за более высоких рисков по сравнению с банковскими вкладами. Также высокая ставка Центробанка увеличит привлекательность российских ОФЗ как для внутренних, так и для иностранных инвесторов — в среднесрочной перспективе это позволит укрепить курс рубля и закрепиться в диапазоне 74−76 рублей в первом квартале 2022 года, — прокомментировала Покровская. — Думаю, по итогам февральской сессии Центробанк может увеличить ключевую ставку до 9−9,5%. В течение года она вряд ли снизится ниже 8−8,25%, поскольку перед ЦБ стоит задача по возвращению уровня инфляции до комфортных 4%».

Как добавила Покровская, это плохая новость для тех, кто планировал брать кредит в 2022 году, его обслуживание обойдется довольно дорого. «Что касается ипотеки, то ставки по этому виду кредитования растут медленнее по сравнению с потребительскими кредитами. Думаю, в 2022 году с учетом продления программы льготной ипотеки ставки будут на уровне 8−8,5%, ставки по классической ипотеке составят 9−10%», — резюмировала аналитик.