Москва, 10 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Главная причина, по которой Центробанк РФ в декабре седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку, — это борьба с высокой (рекордной за последние пять лет) инфляцией, считает финансовый аналитик Оксана Покровская. Об этом она 10 января заявила ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Пока, как мы видим, получается не очень хорошо, поскольку причины инфляции в нашей стране носят не только монетарный характер. Предложение не успевает за спросом, люди предпочитают не копить деньги, а тратить их, дефицит рабочей силы сдерживает наращивание производственных мощностей и закручивает так называемую инфляционную спираль: зарплатные ожидания сотрудников высоки, работодатель в условиях дефицита кадров на них соглашается, закладывает издержки по зарплатному фонду в стоимость продукции, что также ведет к увеличению инфляции», — отметила эксперт.

По её словам, для сдерживания роста цен нужно поработать с целым спектром проблем, одним лишь повышением ставки проблему не решить. «Понятно, что Центробанк пытается связать денежную массу, сделать ставки по банковским депозитам более привлекательными и стимулировать население к накоплению, а не тратам. Даст ли это результат, будет понятно только в феврале после традиционного затухания торговой активности в январе», — пояснила Покровская.

По её мнению, в первые месяцы 2022 года реальная инфляция останется на более высоком уровне, чем предполагал Центробанк в декабре 2021 года. Многие частные инвесторы могут пересмотреть свои приоритеты в случае существенного роста ставок по банковским депозитам (прямое следствие увеличения ключевой ставки ЦБ) и изъять часть капитала из иных источников, считает аналитик.

«Например, отток частного капитала может наблюдаться на фондовой бирже из-за более высоких рисков по сравнению с банковскими вкладами. Также высокая ставка Центробанка увеличит привлекательность российских ОФЗ как для внутренних, так и для иностранных инвесторов — в среднесрочной перспективе это позволит укрепить курс рубля и закрепиться в диапазоне 74−76 рублей в первом квартале 2022 года, — прокомментировала Покровская. — Думаю, по итогам февральской сессии Центробанк может увеличить ключевую ставку до 9−9,5%. В течение года она вряд ли снизится ниже 8−8,25%, поскольку перед ЦБ стоит задача по возвращению уровня инфляции до комфортных 4%».

Как добавила Покровская, это плохая новость для тех, кто планировал брать кредит в 2022 году, его обслуживание обойдется довольно дорого. «Что касается ипотеки, то ставки по этому виду кредитования растут медленнее по сравнению с потребительскими кредитами. Думаю, в 2022 году с учетом продления программы льготной ипотеки ставки будут на уровне 8−8,5%, ставки по классической ипотеке составят 9−10%», — резюмировала аналитик.