Пекин, 10 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Власти Китая намерены наращивать сотрудничество с Казахстаном, чтобы обеспечить политическую безопасность обеих стран и не допустить цветных революций. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 10 января после телефонного разговора глав МИД Китая и Казахстана Ван И и Мухтара Тлеуберди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

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Ван Вэньбинь отметил, ссылаясь на слова Ван И, что Пекин готов усилить сотрудничество с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб безопасности. Китайская сторона намерена «препятствовать любым попыткам организовывать цветные революции», а также хочет реализовать вместе с Казахстаном «масштабные программы в сфере безопасности».

Ван И заявил о «твёрдой солидарности» китайских властей и народа с населением и руководством Казахстана. Пекин готов предоставить Нур-Султану помощь, добавил он.

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