Москва, , 12:56 — REGNUM Выявленная на Кипре версия коронавируса «Дельтакрон» может быть не новым вариантом коронавируса, а просто ошибкой. Об этом 10 января заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передают РИА Новости.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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По его словам, появление нового штамма может быть вызвана целой серией ошибок персонала лаборатории, начиная от загрязнения образцов коронавируса и заканчивая проведением анализа недостаточно опытным специалистом.

Хафизов считает, что не стоит спешить с окончательными заявлениями по поводу эффективности тестов и вакцин в отношении нового штамма «Дельтакрон».

"Сначала нужно понять, новый ли это гибрид COVID-19. При том, что другие лаборатории его не выявляли», — подчеркнул он.

ИА REGNUM сообщало, ученые на Кипре обнаружили новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон», заявил профессор Кипрского университета Леонтиос Кострикис.

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