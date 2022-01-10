Сеул, , 12:52 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своих помощников принять меры против быстрого распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это всего лишь вопрос времени, когда штамм «Омикрон» станет доминирующим, — сказал глава государства. — Если штамм «Омикрон» станет доминирующим, то число случаев заражения снова возрастет».

Южнокорейский лидер также отметил, что «бустерная» программа вакцинации должна быть завершена среди людей в возрасте 50 лет и младше прежде, чем штамм «Омикрон» станет доминирующим штаммом в стране.

Он также попросил органы здравоохранения обсудить введение четвертой дозы вакцины для людей со слабой иммунной системой.

По состоянию на 10 января в Южной Корее выявлено 2351 случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном штабе по борьбе с инфекционными заболеваниями Южной Кореи предположили, что штамм «Омикрон», скорее всего, станет самым распространенным штаммом уже к концу января.

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