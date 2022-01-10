Новосибирск, , 12:50 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 января, за минувшие сутки было выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 231 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 289 человек выздоровели, одиннадцать пациентов скончались. В стационары госпитализировали 2711 пациентов, в том числе 29 детей. В отделениях реанимации находятся 246 человек, на ИВЛ — 26 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 97 422 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 11 177 детей; 67 882 пациента выздоровели, умерли 4356 человек.