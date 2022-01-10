Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 14:16 — REGNUM Долги школ Красносельского района Костромской области перед поставщиками питания будут погашены за счет средств местного бюджета. Об этом в официальном ответе ИА REGNUM сообщила прокуратура региона.

Школьная столовая Gradkostroma.ru

Напомним, в ноябре 2021 года новая глава района Светлана Ковальская обратилась в администрацию области с просьбой о выделении дополнительных средств. Она указала, что за несколько лет 24 школы и детсада в районе задолжали предпринимателям более 9 млн рублей.

Ответ не заставил себя ждать. Глава департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов заявил, что «объективных оснований» для наращивания долга образовательные учреждения не имели и попросил прокуратуру проверить сложившуюся ситуацию. Он сказал, что район своевременно получал дотации из вышестоящих бюджетов и родительскую плату за питание.

Проверка прокуратуры показала, что долг школ образовался из-за «недофинансирования со стороны местного бюджета и задолженности по оплате питания со стороны родителей». Главе района было внесено представление о ликвидации долга перед бизнесменами. Часть требований была выполнена в конце 2021 года — поставщикам выплатили 3,5 млн рублей. Ресурсы на погашение оставшейся части суммы — 6,5 млн рублей район предусмотрел в бюджете на 2022 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратуру просят проверить долги за питание костромских школ