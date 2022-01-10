Москва, 10 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Правительство России подготовило концепцию детско-юношеского спорта, сообщил 10 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По поручению президента правительство подготовило концепцию детско-юношеского спорта. Этот вопрос подробно обсуждался на заседании совета по развитию физической культуры и спорта», — сказал он.

Мишустин напомнил о задаче создать в каждом регионе страны все условия, «чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов», при этом численность детей, занимающихся спортом, увеличивалась с каждым годом.

Глава правительства пояснил, что концепция состоит из двух этапов.

«На первом в ближайшие три года будет создано единое физкультурно-образовательное пространство. Оно объединит ребят независимо от того, в каком клубе и в какой секции они занимаются. То есть у всех будет доступ к хорошей инфраструктуре и помощь тренеров. Кроме того, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций», — рассказал премьер-министр.