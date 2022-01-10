Красногорск, , 12:57 — REGNUM Размещение недостоверной, негативной информации о происходящем в Подмосковье должно быть наказуемо. Об этом 10 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Фейк

По его словам, в своей работе власти Подмосковья придерживаются принципа открытости. И этот подход не будет изменен в новом году. Однако на территории региона следует активнее бороться с распространением недостоверных сведений.

«Хочу сделать акцент на том, что в определённых случаях мы видим такие «детские забавы», которые позволяют размещать ложную информацию. У нас в законодательстве есть статья о размещении ложной информации, «фейках». Прошу вместе с правоохранительным блоком обращать на это внимание. Проблем с критикой или вопросами, которые беспокоят жителей — не может быть. Но если это преднамеренно ложная информация, мы должны с этим разбираться», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Сообщение о прогуливающемся тигре в бухте в Ленобласти — фейк