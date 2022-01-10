Таллин, , 12:48 — REGNUM В четверг, 13 января, в столице Эстонии пройдет открытое обсуждение проекта новой трамвайной линии, которая должна связать Старый порт и будущий железнодорожный терминал Rail Baltic возле международного аэропорта. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет.

Трамвай Skitterphoto

Как отмечает пресс-служба таллинской мэрии, публичное обсуждение проекта будет проведено через веб-платформу MS Teams. Необходима будет предварительная регистрация. Для участия на месте заседания регистрироваться не нужно, но участие возможно только после предъявления коронавирусного сертификата и в маске.

«Планируемая трасса трамвайных путей пройдет через Тартуское шоссе и улицы Гонсиори и Лайкмаа на улицу Хобуяама, а оттуда в пассажирский порт. Эта трасса будет включать участки уже имеющихся трамвайных путей, а новые участки расположатся на территориях общественного пользования», — пояснил отвечающий за сферы окружающей среды и коммунального хозяйства вице-мэр Свет.

По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, проект представляет собой целостное решение проектируемого дорожного пространства, включая тротуары и велосипедные дорожки, проезжую часть, велопарковки, освещение, дизайн, озеленение, техносети и прочее.