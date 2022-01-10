Москва, 10 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Разворачивающаяся сегодня в Казахстане беда является следствием системного регресса и деградации, которая затронула все постсоветские страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что, оценивая развивающуюся в Казахстане ситуацию, нельзя не брать во внимание факт разворачивающегося практически на всем постсоветском пространстве за редким исключением системного регресса, затрагивающего политическую, экономическую, социальную, культурную и все прочие сферы жизни.

«На всей территории распавшейся советской империи начался регресс с псевдорелигиозной, псевдонационалистической, псевдокультурной спецификой… В Казахстане интеллектуалы очень близкие к руководству на раннем этапе в 90-е годы говорили, что они не смогут построить казахскую нацию без ее «юртизации». Без перемещения казахов в юрты, где они наконец и обнаружат свою идентичность, свою специфику, свою историко-культурную самость и вот тогда уже из этого начнется разворот в некую государственность. Повторяю, это говорили не маргиналы, а советники руководства», — заявил политолог.

По его словам, поголовной насильственной «юртизации» по факту не случилось в Казахстане, однако регресс шел своим чередом, в результате которого исчезали крупнейшие индустриальные объекты, снижался культурный уровень населения, проседали доходы бедного населения, обнажалась уныло-аграрная специфика.

«Модернизация Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Кавказа — Грузии, Армении, Азербайджана — всего — это все фикция. Это все глубокая фикция. Специфическую, очень необычную модернизацию всего этого осуществляла не слишком бойко Российская Империя, а потом очень бойко Советский Союз… Можно сказать, что русский народ тем самым копал себе могильщика в виде национальной интеллигенции, а можно сказать, что осуществлялся уникальный эксперимент. Но как бы то ни было, это вот так, и как только это убивается, все летит к чертям собачьим», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что все эти «пижонства» в виде замечательно говорящих по-английски или рассуждающих о политологии представителей всех этих народов, если поскрести их, там обнажится только регресс. В качестве примера он привел украинских телевизионных экспертов, которые выступают на нашем телевидении или же хуторское мышление в Прибалтике, которая лишь в советское время могла «пижонствовать», пытаясь показаться рафинированно-интеллигентной в духе «почти что запад».

«А потом-то стало ясно, что это. Это хутор. Очень дремучий и достаточно свирепый. И это начало выясняться везде, а чем больше это начало выясняться, тем больше оказалось, что с каким-то мягким взаимно-плюралистичным, способным на взаимные компромиссы национальным государством, размытым этот регресс не может сочетаться. Сколько-то времени можно болтаться как при Кучме, а потом все это обостряется и лопается», — добавил Кургинян.

Подводя итог своей мысли, политолог подчеркнул, что великая культура национальных окраин была нужна только империи во главе с Россией, и никому больше, даже самим независимым государствам на осколках империи ни великая культура, театр литература, ни промышленность, ни что иное в этом духе не нужны.

«Чем бы не являлась по факту прагматики та беда, которая оформляется в Казахстане, по факту неотменяемой теории, это цивилизационная катастрофа. Это снова и снова обозначение регрессов и цивилизационных швов», — заключил Кургинян.