Дремучий хутор уничтожает Казахстан. Кургинян об оружии деградации
Москва, 10 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Разворачивающаяся сегодня в Казахстане беда является следствием системного регресса и деградации, которая затронула все постсоветские страны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.
Политолог отметил, что, оценивая развивающуюся в Казахстане ситуацию, нельзя не брать во внимание факт разворачивающегося практически на всем постсоветском пространстве за редким исключением системного регресса, затрагивающего политическую, экономическую, социальную, культурную и все прочие сферы жизни.
По его словам, поголовной насильственной «юртизации» по факту не случилось в Казахстане, однако регресс шел своим чередом, в результате которого исчезали крупнейшие индустриальные объекты, снижался культурный уровень населения, проседали доходы бедного населения, обнажалась уныло-аграрная специфика.
Он также добавил, что все эти «пижонства» в виде замечательно говорящих по-английски или рассуждающих о политологии представителей всех этих народов, если поскрести их, там обнажится только регресс. В качестве примера он привел украинских телевизионных экспертов, которые выступают на нашем телевидении или же хуторское мышление в Прибалтике, которая лишь в советское время могла «пижонствовать», пытаясь показаться рафинированно-интеллигентной в духе «почти что запад».
Подводя итог своей мысли, политолог подчеркнул, что великая культура национальных окраин была нужна только империи во главе с Россией, и никому больше, даже самим независимым государствам на осколках империи ни великая культура, театр литература, ни промышленность, ни что иное в этом духе не нужны.