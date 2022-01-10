София, , 12:47 — REGNUM В Болгарии стартовала всеобщая кампания по подаче налоговых деклараций физическими лицами. Об этом 10 января пишет софийская газета «Факты».

Болгария PavelD

Согласно официальной информации, соответствующие документы в органы государственной администрации должны подать до трех миллионов жителей Болгарии, зарегистрированных в качестве частных предпринимателей, а также юристы и журналисты, получающие доходы в виде гонораров.

В течение ближайших трех месяцев для всех указанных категорий налогоплательщиков будет действовать скидка в размере 5% совокупной годовой прибыли.

Крайний срок уплаты налогов — 3 мая. Если до этой даты физлицо не подаст необходимую декларацию, его ждут крупные штрафы.