Волгоград, , 12:49 — REGNUM Течь на техническом водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда ликвидируют 10 января бригады «Концессий водоснабжения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Трубопровод Pixabay.com

Технологическое нарушение произошло утром 10 января на трубопроводе диаметром 1 200 мм. Водовод снабжает ресурсом водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающих подачу воды в Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы Волгограда. По предварительной информации, причиной течи могли стать подвижки грунта, вызванные колебаниями температуры атмосферного воздуха.

«Холодное водоснабжение потребителей на период проведения работ сохраняется, подача ресурса организована по второму трубопроводу аналогичного диаметра. Теплоснабжение всех абонентов осуществляется в полном объёме в штатном режиме», — заверили в «Концессиях».

На период ремонтных работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Краснооктябрьского района, а также в ряд домов Тракторозаводского и Дзержинского районов.