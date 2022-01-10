Волгоград, 10 января 2022, 12:49 — REGNUM Течь на техническом водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда ликвидируют 10 января бригады «Концессий водоснабжения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Технологическое нарушение произошло утром 10 января на трубопроводе диаметром 1 200 мм. Водовод снабжает ресурсом водоочистные сооружения Тракторозаводского района, обеспечивающих подачу воды в Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы Волгограда. По предварительной информации, причиной течи могли стать подвижки грунта, вызванные колебаниями температуры атмосферного воздуха.
На период ремонтных работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Краснооктябрьского района, а также в ряд домов Тракторозаводского и Дзержинского районов.