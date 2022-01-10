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«К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз», — сказал он в ходе онлайн-конференции стран ОДКБ.

Снижение напряженности в зоне ответственности ОДКБ не наблюдается, страны организации продолжают сталкиваться с новыми видами угроз. Об этом 10 января заявил премьер-министр Армении

Ереван, , 12:44 — REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

По его словам, текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических организаций.