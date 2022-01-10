Симферополь, , 12:44 — REGNUM Семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном жилом доме в Симферополе. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 10 января.

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Один мужчина скончался, четверо человек, в том числе двое детей, госпитализированы. По предварительной версии, уточнили в прокуратуре, причиной трагедии стал обрыв обратной тяги газового котла, установленного в доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области в результате отравления угарным газом погибли женщина и её девятилетняя дочь.