Майкоп, , 12:43 — REGNUM В Адыгее за весь 2021 год родилось 4436 детей. При этом первенцами стали 1542 из них, 1433 новорожденных стали вторыми детьми в семьях, а 1461 ребенок — третьим и последующим. Такие данные привел глава республики Мурат Кумпилов. Он также порадовал новостями о том, сколько детей родилось в Адыгее в новогоднюю ночь 2022 года.

Младенец Pexels.com

«Спешу сообщить, что в первый день нового года в родильных отделениях республики на свет появились четыре новых жителя Адыгеи. И все они — девочки. Пусть в наступившем году таких радостных новостей будет как можно больше!» — написал Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, в 2020 году в Адыгее появились на свет на 18 детей меньше, чем в 2021 году — всего 4418 новорожденных. Рост по сравнению с 2019 годом составил по итогам 2020 года 217 человек.