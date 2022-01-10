Лямбирский район, Мордовия, 10 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В селе Лямбирь с ранениями госпитализированы 55-летняя директор школы вместе с супругом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Мордовии.

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Установлено, что в квартиру потерпевшей явился один из учителей возглавляемого ей учреждения. Во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни, 41-летний педагог выстрелил директору в живот из травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Супруг женщины пытался отнять оружие, однако нападавший произвел выстрел и в его сторону, после чего покинул место происшествия.

Женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой, ее супруг продолжает лечение в стационаре. Травматическое оружие у нападавшего изъято.

«После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — отметили в управлении.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Мордовии вынесли приговор в отношении 27-летней учительницы начальных классов, которая обвинялась в 15 эпизодах тайного хищения чужого имущества, в том числе с причинением значительного ущерба. В период с июня 2020 года по февраль 2021 года в школе Рузаевки она украла деньги и ювелирные украшения у учеников и их родителей на общую сумму около 270 тыс. рублей.

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