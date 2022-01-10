Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM За прошедшую неделю, с 3 по 9 января, с улиц Санкт-Петербурга вывезено почти 320 тыс. кубометров снега, что составляет примерно 16 тыс. самосвалов со снегом. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работа коммунальщиков и дорожных служб осложнялась из-за погодных и температурных условий. Происходило и повышение, и понижение температуры. В результате таких «качелей» образовавшаяся наледь требовала дополнительной обработки дорог песко-соляной смесью.

Сегодня, 10 января, город убирают 1063 единицы рабочей техники и 1270 дворников. Помимо улиц города, уборка осуществляется и в садово-парковых зонах, там работают 699 садовников и 198 машин.

Отметим, за эту зиму с улиц города вывезли уже более 1,7 млн снежных масс. За прошедшие сутки в городе установлен очередной рекорд выпавшего объёма снега, на отметке в 37 сантиметров. Всего с конца ноября, когда в Петербурге прошли первые залповые снегопады, высота осадков к текущему дню уже превысила 122 сантиметра.

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