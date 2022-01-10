Бишкек, 10 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Компетентные органы Казахстана задержали пятерых граждан Киргизии на фоне беспорядков в стране, сообщает 10 января пресс-служба киргизского министерства иностранных дел.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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«По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — говорится в сообщении министерства.

МИД Киргизии продолжает оказывать содействие гражданам, которые желают вернуться в страну из Казахстана. В Бишкеке призвали казахстанские власти своевременно информировать киргизских дипломатов о задержаниях граждан Киргизии.

Послу Казахстана в Киргизии Рапилю Жошыбаеву вручена нота в связи с задержанием киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Киргизская сторона требует предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, музыканта Рузахунова задержали в Алма-Ате по подозрению в участии в беспорядках. Предположительно, к нему применили пытки, после чего музыкант оговорил себя.

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