Лесосибирск, Красноярский край, , 12:40 — REGNUM Тщательно разобраться с инцидентом в больнице города Лесосибирска поручил губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в региональном правительстве.

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Инцидент, произошедший во время новогодних каникул, обсудили на заседании президиума краевого правительства. Усс поручил тщательно разобраться в ситуации и оказать всю необходимую поддержку семье умершего пациента.

«Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку этой ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения», — заявил Усс.

Он попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова «встретиться с родственниками, наладить с ними контакт и оказать необходимую человеческую поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в соцсетях появилось видео с сотрудниками лесосибирского медучреждения. На кадрах видно, что они сидят за столом и что-то отмечают. По сообщениям местных массмедиа, один из пациентов умер, так и не дождавшись помощи «отмечающих» врачей. По другим данным, кадры были сняты уже после смерти пациента.

Прокуратура проводит проверку по данной информации. Также о проведении проверки объявил краевой минздрав, она идёт совместно со специалистами Росздравнадзора.

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