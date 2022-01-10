Уфа, , 12:43 — REGNUM Массовые проверки в спортивных, культурных учреждениях, торговых центрах и на транспорте возобновляются в Башкирии. Об этом 10 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Проверка масочного режима осуществляется сотрудниками полиции Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Он попросил руководителей профильных ведомств предупредить руководство предприятий о том, что в Башкирии с 11 января вновь будут проходить рейды.

«Просьба встряхнуться. Понятно, что за этот период времени особо мы не давили. Но тем не менее, учитывая рекомендации главного санитарного врача, текущей ситуации, мы должны опять начинать поднимать людей. Начинается естественная миграция людей, начинаются в различные фитнес-клубы, театральные, культурные учреждения. Мы должны создать заслоны против невакцинированных людей», — отметил Хабиров, подчеркнув, что в торговых центрах тоже должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Глава Башкирии попросил глав муниципалитетов провести проверки на своих территориях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19.