Брюссель, , 12:39 — REGNUM Европейский союз готов помочь Казахстану преодолеть сложившийся в результате массовых беспорядков в стране кризис. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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В сообщении в своём аккаунте в Twitter он призвал страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), разместившие миротворческий контингент на территории Казахстана, уважать человеческие права и свободы и избегать насилия.

«Выражаем большое беспокойство по поводу ситуации в Казахстане. Права и безопасность граждан должны быть гарантированы», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

«Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», — добавил Боррель, указав на необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию и проявлять сдержанность.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки, в результате которых пострадали сотни человек, 17 силовик погибли.

По просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан для подавления беспорядков были направлены миротворцы ОДКБ. Они останутся в стране до тех пор, пока не стабилизируется обстановка.