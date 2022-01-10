Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки еще 20 человек скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9631 летальный исход от COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки из клиник выписали 480 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились 176 550 граждан. В тяжелом состоянии пребывают 354 госпитализированных. Состояние 1913 человек медики оценивают как среднетяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали 371 случай заражения коронавирусом.