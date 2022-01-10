Новосибирск, , 12:41 — REGNUM В Новосибирске перевозчик мусора — муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» — заплатит 300 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщило региональное управление ФАС России.

Уточняется, что «Спецавтохозяйство» навязывало невыгодные условия договора.

«Учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твёрдыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства», — уточнили в УФАС.

Отмечается, что предприятию было направлено предупреждение, но оно не было выполнено в установленный срок.