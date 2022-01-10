Томск, 10 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители объявили в розыск девочку 2018 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ребёнок пропал в Томске днём 9 января.

(сс) Susana Coutinho Девочка

Предположительно, её мог забрать отец — Павел Заболотников 1980 года рождения. Мужчина ростом 190 см был одет в пуховик тёмно-оранжевого цвета, чёрные спортивные штаны и тёмную шапку. Девочка была одета в чёрно-белый комбинезон, белую вязаную шапку с двумя помпонами и тёмно-синие ботинки.

«Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Лицам, располагающим информацией о местонахождении пропавшей девочки, просим обратиться в ОМВД России по Советскому району города Томска», — отметили в ведомстве.