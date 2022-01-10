Москва, 10 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российские финансовые власти жертвуют интересами производства ради формальной финансовой стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил профессор департамента экономической теории финансового университета при правительстве РФ Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который похвалил Центробанк РФ за решительную борьбу с инфляцией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Задача монетаристов — обеспечить так называемую финансовую стабильность. Что и делает наш Центральный банк. [В конце 2021 года] он в очередной раз повысил ключевую ставку, которая теперь больше 8%. А реальная доходность в том же машиностроении — 3−4%. Таким образом, ключевая ставка в два раза выше, чем доходность в ключевой отрасли обрабатывающей промышленности. Это означает, что наши денежные власти жертвуют интересами производства ради формальной финансовой стабильности, — сказал Дзарасов. — Это вписывается в каноны монетаризма и МВФ. Поэтому МВФ хвалит наше правительство. Но для экономики и реального сектора, который определяет уровень заработных плат в стране, эта политика негативная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, почему профицитный бюджет РФ не может свидетельствовать о хорошем состоянии экономики.