Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали еще 371 случай заражения коронавирусом. В том числе, 186 в Екатеринбурге. Об этом 10 января сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 202 758 человек. Оправились от болезни 176 550 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умер 9631 гражданин.

В регионе по-прежнему происходит снижение уровня заболеваемости COVID-19. Днем ранее в области зафиксировали 374 случая заражения коронавирусом.