Москва, , 12:37 — REGNUM Большинство жителей России (82%) довольны полученными на Новый год подарками. Почти каждый десятый (18%) расстроен, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодний подарок

Планируют оставить ненужные новогодние подарки себе 37% граждан. Это сладости, чайные наборы, предметы с новогодней символикой, пижамы и др.

Передарят непонравившуюся вещь 22% респондентов, в 2022 году их число в два раза больше, чем в 2021 году. Хотели бы вернуть в магазин ненужные новогодние презенты 35%.

Опрос проведен 1−5 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, больше всего жителей России обрадовали подаренные на Новый 2022 год смартфоны и подарки в денежном эквиваленте.

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