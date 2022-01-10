Калуга, 10 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В 2021 году в Калужской области зарегистрировано 12 тыс. 452 случая травматизма среди детей и подростков, из них у детей в возрасте до одного года — 169. Ежемесячно, в среднем, фиксировался 281 случай бытового травматизма у детей. Скорая медицинская помощь за год потребовалась 2303 детям. 14 детей скончались до приезда медиков. Об этом 10 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

Отмечается падения детей из окон и с балконов, крыш и деревьев, ранения острыми предметами, переломы, растяжения и ушибы. Много случаев бытового травматизма: ожоги от горячей плиты, электроприборов и открытого огня, удушье от мелких предметов, отравления бытовыми химическими веществами, лекарственными препаратами.

«Значительная часть пострадавших в 2021 году детей получила травмы в школах, где было зарегистрировано 742 случая травматизма. В основном, это происходило во внеурочное время — в результате падения с лестниц, парт, подоконников. Нередко травмы у школьников возникают при неорганизованных занятиях спортом, у детей младшего и среднего школьного возраста — при падении с качелей, нарушении правил катания на санках, лыжах, при езде на велосипеде», — отметил Константин Пахоменко.

Губернатор области Владислав Шапша заявил, что все рекомендации специалистов, касающиеся профилактики детского травматизма, нужно постоянно доводить до сведения родителей и педагогов. «Несчастные случаи с детьми, не говоря уже об их гибели от внешних причин, должны быть сведены к минимуму», — подчеркнул Владислав Шапша.