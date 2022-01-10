Екатеринбург, , 12:35 — REGNUM В Екатеринбурге путешественников, вернувшихся из ЮАР, отправили на изоляцию по решению суда. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Роспотребнадзор

Rospotrebnadzor.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Туристы вернулись из путешествия шестого декабря. Они должны были находится на изоляции в течении 14 дней, однако добровольно делать это двое свердловчан отказались. Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд.

Уже 8 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о немедленной изоляции путешественников в санатории «Обуховский». Здесь вновь развернули обсерватор. Находится на изоляции туристы будут до 19 января. Кроме того, они пройдут обязательное лабораторное обследование.