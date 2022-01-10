Камышлов, Свердловская область, 10 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Свердловской области ученица второго класса лицея №5 в Камышлове сломала позвоночник на уроке физкультуры. Инцидент произошел 30 ноября 2021 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

Девочка получила тяжелую травму при выполнении кувырка назад. Следствие установило, что учитель не контролировал выполнение упражнения должным образом. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда.

Камышловский районный суд удовлетворил иск прокуратуры. В качестве компенсации морального вреда родители школьницы получат 60 тысяч рублей. Кроме того, учебное заведение оплатит ученице покупку корсета.