Триполи, , 12:37 — REGNUM Правительство Алжира работает над укреплением дипломатических отношений с Ливией. Об этом 10 января сообщает FawaselMedia.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, Алжир возобновил работу своего генерального консульства в столице Ливии Триполи, спустя 8 лет после его закрытия. В 2014 году сотрудники консульства были эвакуированы из-за начавшейся в Ливии гражданской войны.

Отмечается, что в церемонии открытия консульства принял участие недавно назначенный посол Алжира Сулейман Шанин, генеральный консул Исса Рамани и представители Алжирской общины, проживающей в Ливии.

Согласно официальному заявлению МИД Алжира, открытие консульства является важным шагом в «деле улучшения связей и развитии сотрудничества между двумя странами и укрепления братских отношений между алжирским и ливийским народами».