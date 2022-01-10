Москва, 10 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Политика российского правительства, направленная на достижение профицита бюджета, выгодна финансовым спекулянтам, но не экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил профессор департамента экономической теории финансового университета при правительстве РФ Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора МВФ Алексея Можина о том, что у России лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям — например, профицитный бюджет в 2021 году.

Bankspravka.ru Дефицит бюджета

«На самом деле у РФ не такое хорошее положение, как его обрисовал представитель МВФ, — сказал Дзарасов. — Бюджет профицитный. Но формально сделать профицитный бюджет легко — урезать расходы, и вы достигнете профицита. Но вопрос в том, как это влияет на экономический рост и на экономическое развитие. В нашей стране задолго до начала пандемии устойчиво падали реальные доходы населения. И к настоящему моменту снизились примерно на 10%. Соответствующее падение спроса поддерживалось за счет потребительского кредита. И это показатель того, что кризисные процессы по возможности перекладываются на население. И частью этого механизма перераспределения бремени кризиса на население является бюджетный профицит».

Дзарасов подчеркнул, что мировая практика состоит в том, чтобы во время кризиса не стремиться к бюджетному профициту, а допускать дефицит.

«Дефицит равноценен определенной незначительной налоговой скидке. И он облегчает положение реального сектора экономики. Хотя он невыгоден финансовому сектору. Финансовым спекулянтам, вкладывающим средства в финансовые активы, такая политика невыгодна, так как чревата увеличением инфляции», — сказал Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов раскритиковал МВФ за идеологию рыночного фундаментализма.