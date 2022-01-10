Москва, , 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ договорились созвониться после нее для того, чтобы провести обсуждение текущих вопросов.

Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана — ред.). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», — сказал Путин.

«Спасибо», — ответил на это таджикский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.