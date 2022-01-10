Москва, 10 января 2022, 12:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе видеоконференции лидеров стран ОДКБ договорились созвониться после нее для того, чтобы провести обсуждение текущих вопросов.
«Я хотел бы сразу после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Эмомали Шариповичу (Рахмону, президенту Таджикистана — ред.). Если у вас ничего срочного нет, сразу после окончания сессии я бы вам позвонил», — сказал Путин.
«Спасибо», — ответил на это таджикский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.