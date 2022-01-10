Варшава, , 12:29 — REGNUM Совет по денежно-кредитной политике Польши повысил процентные ставки на 0,5%, вследствие чего базовая процентная ставка Национального банка Польши увеличилась с 1,75% до 2,25%. Об этом 10 января сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель Совета Моника Куртек пояснила журналистам, что повышение ставки является ответом на высокую инфляцию.

«Из обоснования Совета по денежно-кредитной политике следует, что основной причиной повышения процентных ставок является инфляция, которая в ноябре достигла 8%. В декабре этот показатель был еще выше. К сожалению, перспектива такова, что в 2022 году инфляция в среднем будет выше, чем в 2021 году», — заявила она.

По словам Куртек, это самые высокие процентные ставки с 2013 года. По ее прогнозу, к концу текущего года процентные ставки в Польше вырастут до 3,5%.