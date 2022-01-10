Воронеж, , 12:28 — REGNUM Сил и средств не хватает на уборку тротуаров от снега и наледи в Воронеже. Об этом написал 10 января в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Коммунальщики чистят магистрали Воронежа от снега Пресс-служба администрации Воронежа

«Снегопады, накрывшие город в последние две недели, показали, что районные комбинаты благоустройства хорошо справляются с отработкой магистралей, однако, на тротуарную часть все ещё не хватает сил и средств. Понятно, что есть и объективные причины — при таких осадках и постоянных перепадах температуры даже круглосуточным трудом не удается накрыть уборочную площадь должным образом, чтобы результаты работы удовлетворяли и меня, и горожан», — написал Кстенин.

Мэр уточнил, что по решению губернатора Александра Гусева в 2022 году Воронеж получит из бюджета региона средства на закупку новой техники для комбинатов благоустройства. В настоящее время согласовано финансирование закупки на 138,6 миллионов рублей, на эти средства будет закуплено 20 спецмашин. Кроме того, формируется список на еще 50 единиц коммунальной техники, в том числе планируется приобрести оборудование для удаления пней.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января 2022 года на Воронеж обрушилось сразу несколько мощных снегопадов. В соцсетях воронежцы активно жаловались на нерасчищенные от снега и наледи тротуары даже в центре города.