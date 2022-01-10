Мэр Воронежа: на уборку тротуаров от снега не хватает сил и средств
Воронеж, 10 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Сил и средств не хватает на уборку тротуаров от снега и наледи в Воронеже. Об этом написал 10 января в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Мэр уточнил, что по решению губернатора Александра Гусева в 2022 году Воронеж получит из бюджета региона средства на закупку новой техники для комбинатов благоустройства. В настоящее время согласовано финансирование закупки на 138,6 миллионов рублей, на эти средства будет закуплено 20 спецмашин. Кроме того, формируется список на еще 50 единиц коммунальной техники, в том числе планируется приобрести оборудование для удаления пней.
Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января 2022 года на Воронеж обрушилось сразу несколько мощных снегопадов. В соцсетях воронежцы активно жаловались на нерасчищенные от снега и наледи тротуары даже в центре города.