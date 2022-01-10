Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Петербурге за новогодние выходные в квартирных пожарах погибли пять человек, еще семь пострадали, а 103 человека были спасены. Об этом 10 января сообщил журналистам пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

По словам представителя ГУ МЧС, новогодние каникулы 2022 года для спасателей прошли сравнительно спокойно. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года происшествий было зарегистрировано значительно меньше.

«Крупных пожаров не было, чрезвычайных происшествий тоже, — заметил Литовка. — Произошло 182 пожара, что на 41% меньше, чем в 2021 году».

За десять выходных дней городские пожарные подразделения осуществили чуть более 1,6 тыс. выездов. Были спасены 103 человека, погибли пять человек, пострадали семеро. Так, в новогоднюю ночь в Невском районе Петербурга звуковая ракета «Бедствие» попала в лоджию на седьмом этаже жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал, однако по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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2 января при пожаре в здании бывшего общежития в Василеостровском районе пострадали два человека, еще 31 местный житель был спасен. 3 января один молодой человек провалился в полынью у Петропавловской крепости, его оперативно удалось доставить на берег.

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«В целом, статистика нас порадовала в эти новогодние праздники», — подытожил Литовка.