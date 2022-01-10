Москва, 10 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Выводы Международного валютного фонда о состоянии российской экономики продиктованы идеологией рыночного фундаментализма, которую исповедует данная организация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил профессор департамента экономической теории финансового университета при правительстве РФ Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал заявление российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что у России лучшая позиция по таким макроэкономическим показателям, как низкий государственный долг и профицитный бюджет.

МВФ

«Это сильное преувеличение, связанное с чисто формальным подходом к экономическим показателям, — сказал Дзарасов. — Это, в свою очередь, продиктовано мировоззрением и идеологией, которую исповедует МВФ. Его оценки определяются неоклассическими представлениями, рыночным фундаментализмом и монетаризмом как одним из его главных компонентов. То есть во главу угла ставятся формальные показатели финансовой стабильности: борьба с инфляцией, профицит бюджета и так далее. По существу это отражает интересы финансового капитала, который заинтересован прежде всего в стабильности цен на финансовые активы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в оценках МВФ по поводу российской экономики усомнился экономист Михаил Хазин.