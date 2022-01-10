Москва, , 12:26 — REGNUM Котировки BTC пробили нижнюю границу диапазона, где они находились весь декабрь 2021 года и теперь, по данным на 10 января, судя по всему, направляются в сторону $39 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоин Steven Millstein

«Этот уровень является довольно важным для биткоина, ведь он служил опорой для осеннего роста цены к новым рекордным отметкам, так что покупателям потребуется приложить все необходимые усилия для его удержания. Неудача приведет к более глубокому падению — до $30 тысяч.

Какие-либо существенные инфоповоды, которые способны привести к появлению позитивных настроений на рынке, на данный момент отсутствуют.

Макростатистика из США намекающая на ускорение инфляции также не добавляет позитива, ведь в качестве ответных мер ФРС будет ужесточать монетарную политику или, иными словами, изымать ликвидность с рынка.

Данные действия лишат инвесторов возможностей по безудержным покупкам рисковых активов, которые происходили с 2020 года, что в свою очередь негативно скажется не только на акциях технологических компаний, но и криптовалюте.

В такие моменты следует быть максимально осторожными, так как вероятность дальнейшего падения рынка крайне велика. Можно присмотреться к недооцененным монетам проектов, которые предлагают работающие и востребованные решения, чья цена находится вдалеке от максимальных отметок.

Например, Graph, чей сервис позволяет анализировать онлайн-данные: котировки токена GRT не принимали участия в осеннем ралли и все еще торгуются со значительной скидкой к майским отметкам», — пояснил эксперт.

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